Токио, , 10:20 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции не нанесла экономики России такого мощного удара, как прогнозировали эксперты. Она смогла успешно пережить кризис и продемонстрировала удивительную стабильность. Такое мнение в статье для JB Press высказал японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ и бывший сотрудник посольства страны в России Юсукэ Оцубо.

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Эксперт объяснил устойчивость российской экономики опытом противодействия санкциям, которые вводились против РФ западными странными с 2014 года. Взятый курс на импортозамещение позволил стране нарастить собственное производство, выпуск продовольствия и превратилась в мощную сельскохозяйственную державу.

Еще одна причина, которая помогла России относительно безболезненно выйти из кризиса, — высокопрофицитный платежный баланс сальдо в $64,6 млрд. Также Оцубо в этом списке назвал и меры правительства по поддержке экономики, развитие внутреннего туризма, и многомиллиардную «подушку безопасности» Фонда национального благосостояния.

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Кроме того, добавил японский эксперт, Москва уже не так сильно зависима от нефти и создала мощный производственный потенциал за периоды предыдущих кризисов.

«Корона-шок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — заключил Оцубо.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июня правительство РФ направило президенту РФ Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики. Он должен обеспечить выход на темпы роста ВВП 2,5% к концу 2021 года, устойчивый рост реальных доходов, снижение уровня безработицы менее чем до 5%.