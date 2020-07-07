Ханты-Мансийск, , 10:12 — REGNUM В Югре в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируются дороги, обеспечивающие выход на Северный широтный коридор.

Продолжается ремонт 15 км региональной дороги Талинка — Советский. Верхний слой дороги будет уложен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Данное покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении. Ремонтные работы на данном участке планируется завершить к октябрю текущего года. Кроме того, завершается ремонт дороги Ханты-Мансийск — Талинка.

Северный широтный коридор — это автомобильная дорога протяжённостью более 2,5 тыс. км на северном Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, Свердловскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и выходящая на Томск.