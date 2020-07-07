Москва, , 10:08 — REGNUM Цены на нефть 6 июля закрылись практически без изменений. Подъем в направлении уровня $44 за баррель встретил сопротивление в районе $43,70, которое спровоцировало откат, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 7 июля нефть марки Brent продолжила дешеветь, отметив минимумы в области $42,50. Настроения инвесторов после вчерашней эйфории снова ухудшаются.

Инвесторы не смогли долго игнорировать ситуацию вокруг коноравинуса, и после смешанной динамики в Азии, европейские площадки открылись на отрицательной территории, подтолкнув фьючерсы США в красную зону. В этих условиях нефтяным ценам будет сложно отыскать предлог для возобновления подъема.

В целом ситуация на рынке черного золота выглядит относительно стабильно — Brent удерживается над уровнем $40 за баррель с 26 июня.

Эта отметка остается в эпицентре внимания игроков, выступая в качестве своеобразного рубежа, прохождение которого ознаменует нарушение целостности краткосрочного восходящего тренда.

Медвежьи риски на рынке энергоносителей могут реализоваться в случае полноценного возвращения бегства от рисков, которое в свою очередь способно спровоцировать дальнейшее ухудшение обстановки в мире в контексте пандемии.

В ближайшей перспективе в отсутствие других отраслевых драйверов трейдеры сосредоточатся на предстоящем отчете API по запасам нефти и нефтепродуктов в США», — полагает эксперт.

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