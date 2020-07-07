Москва, , 10:03 — REGNUM Курс рубля оказался под давлением даже при растущей нефти в начале недели из-за опасности принятия новых антироссийских санкций в США из-за подозрений в финансировании афганских талибов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«При этом и ЦБ РФ сообщил о сокращении объёма продажи валюты в июле. Он составляет эквивалент 5,7 млрд руб. в день, тогда как в июне на данные цели направлялось 10,2 млрд руб. ежедневно.

Кроме того, понижение ключевой ставки до 4,5% уменьшает доходность российских активов и спрос на них со стороны инвесторов.

7 июля дополнительным фактором ослабления рубля выступит снижение нефтяных цен от максимума 6 июля $43,70 к рубежу $42,50 — 42,70 за баррель Brent.

С другой стороны, в поддержку рубля выступает относительный оптимизм фондовых рынков в связи с постепенным преодолением остроты пандемии в большинстве стран.

В течение дня 7 июля не запланированы важные события или выход статистики, существенно воздействующие на рынок.

Учитывая данные обстоятельства, наиболее вероятно движение курса доллара 7 июля в диапазоне 70,80 — 72,30 руб./доллар», — пояснил эксперт.

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