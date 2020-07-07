Оренбург, , 10:03 — REGNUM За три месяца 2020 года экспорт оренбургских товаров в Белоруссию увеличился в 20,2 раза и составил 115,2 млн долларов США. Импорт сократился на 14,3% и оценивается в 1,6 млн долларов США. Такую статистику привел первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин во время заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Оренбуржья, которое прошло в формате видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба губернатора.

Балыкин отметил, что в международном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве региона Белоруссия занимает одно из важнейших мест. За 2019 год доля Белоруссии в региональном объеме внешнеторгового оборота составила 7,7%, за I квартал 2020 года — 20,3%. По итогам трех месяцев 2020 года наблюдается существенный рост торговли с Белоруссией — в 15,4 раза (116,8 млн долларов).

Участники заседания наметили ряд мер по расширению взаимовыгодного сотрудничества в производственной, научной и образовательной сферах. Например, Оренбургский государственный аграрный университет готов к обмену студентами. У вуза большие планы по обучению будущих сельхозинженеров и механиков на сельхозтехнике различных производителей, в том числе и белорусских. Обсуждалось и расширение сотрудничества в области развития семеноводства.

Белорусская сторона пригласила оренбургскую делегацию на Белорусский промышленно-инвестиционный форум, который запланирован в Минске в период 29 сентября — 2 октября.