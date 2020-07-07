Москва, , 09:55 — REGNUM Восстановительный рост экономики РФ начнётся с 2021 года, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 7 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Всемирного банка, согласно которому в 2020 году под влиянием глубокого спада мировой экономики, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ВВП России сократится на 6%.

«Мы исходим из технического анализа макроэкономических и финансовых условий развития мировых экономик и экономики России, — сказал Гамза. — Я думаю, что падение ВВП России по итогам 2020 года будет примерно от 5−6%. Вряд ли будет больше 6%. Если, конечно, не произойдёт ничего сверхъестественного, и цены на нефть будут постепенно восстанавливаться. С 2021 года начнётся восстановительный рост. То есть рост от той базы, на которую мы упадём в этом году. К концу 2022 года мы выйдем на уровень 2019 года и, может быть, немного добавим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам экспертов ВБ, в следующие несколько лет ВВП РФ будет восстанавливаться, но умеренными темпами — в 2021 году на 2,7%, в 2022 году — на 3,1%.

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