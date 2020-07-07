Москва, 7 июля 2020, 09:55 — REGNUM Восстановительный рост экономики РФ начнётся с 2021 года, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 7 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Всемирного банка, согласно которому в 2020 году под влиянием глубокого спада мировой экономики, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ВВП России сократится на 6%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам экспертов ВБ, в следующие несколько лет ВВП РФ будет восстанавливаться, но умеренными темпами — в 2021 году на 2,7%, в 2022 году — на 3,1%.
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