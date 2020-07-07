Москва, , 09:51 — REGNUM Лизинг автомобилей в России станет доступнее. Каршеринговым компаниям и арендодателям государство субсидирует четверть расходов на приобретение автомобилей, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Будет предоставляться скидка на авансовый платёж по договору операционного лизинга до 25% стоимости автомобиля. Главное условие — автомобиль должен быть произведен в России.

Меры правительства РФ сделают аренду и лизинг автомобилей привлекательнее, будут способствовать развитию каршеринга. В 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. отечественных авто.

Как сообщало ИА REGNUM, в России лизинговых сделок в апреле 2020 года было заключено более чем в два раза меньше, чем в марте.

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