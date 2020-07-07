Сеул, , 09:55 — REGNUM В мае 2020 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $2,29 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель значительно улучшился, поскольку в апреле в стране зафиксировали дефицит в размере $3,33 млрд.

Профицит товарного баланса составил $2,5 млрд, что на $3 млрд меньше, чем в мае прошлого года. Экспорт товаров из страны сократился на 28,2%, до $34,5 млрд, а импорт — на 24,8%, до $32,05 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $480 млн, а в сфере туризма — до $160 млн. Отмечается, что спад показателей связан с сокращением числа граждан Южной Кореи, выезжающих за границу (-98,4%), и сокращением числа иностранцев, побывавших в Южной Корее (-97,9%).

Платежный баланс— это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.