Берлин, , 09:37 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года автодилеры в Германии реализовали 1,21 млн экземпляров новых машин, что на 35% меньше, чем за первые полгода 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

В ассоциации подчеркнули, что продажи авто в Германии были в первом полугодии 2020 года худшими с 1990 года. Что же касается мая нынешнего года, то в этот месяце германские автолюбители приобрели 220 272 автомобиля — на 32% меньше, чем год назад.

Одновременно со снижением спроса на новые автомобили в Германии упали объёмы их производства. За первые полгода 2020 года количество выпущенных в стране авто составило 1,5 млн экземпляров, что на 40% меньше, чем было собрано за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что это стало самым низким показателем производства автомобилей за последние 45 лет.

Специалисты VDA ожидают, что во второй половине 2020 года показатели реализации авто в Германии могут немного улучшиться, поскольку в этот период ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса, в большинстве стран мира будут сняты.

Напомним, по данным VDA, в мае нынешнего года после открытия дилерских салонов продажи новых машин в Германии составили 168 148 экземпляров. Это на 49,5% меньше результата мая прошлого года.

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