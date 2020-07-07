Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области аграриям планируется возмещать до 95% затрат на выращивание сельхозкультур при условии использования семян «у нашего аграрного университета». Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.

По его словам, на совещании с аграриями, посвящённом выполнению доктрины продовольственной безопасности, был обсуждён «новый проект, который поможет выполнить поставленные задачи». Сергей Морозов отметил, что в крестьянско-фермерских хозяйствах при наличии соответствующих условия «будут создаваться опытные поля для выращивания элитных семян».

«Минсельхоз Ульяновской области совместно с УлГАУ прорабатывает такую возможность. Семена будут закупаться у нашего аграрного университета. Выращивание будет проходить под строгим контролем учёных. Планируем таким фермерам выдавать повышенные погектарные субсидии и возмещать до 95% затрат на выращивание», — проинформировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют поддержать в форме грантов учёных, которые занимаются семеноводством.

Напомним, в Ульяновской области в 2020 году планируется застраховать не менее 17,5 тыс. га посевной площади, или 1,8% от общего объёма. При выплате погектарной субсидии в случае страхования рисков утраты урожая субсидия увеличивается в 1,2. В 2020 году на погектарную субсидию выделено 179 млн рублей.

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