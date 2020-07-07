Сеул, , 09:13 — REGNUM Товарооборот между Южной Кореей и Узбекистаном к 2023 году планируется довести до $5 млрд в год, сообщили 7 июля в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

6 июля в Сеуле состоялась очная встреча главы узбекистанского ведомства Сардора Умурзакова с министром торговли, промышленности и энергетики Кореи Сонг Юн Мо. Стороны обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники обсудили реализацию проекта по созданию онлайн-платформы электронной торговли Узбекистана. Эта инициатива реализуется за счет гранта, выделенного Сеулом.

Отметим, по итогам 2019 года товарооборот между Южной Кореей и Узбекистаном составил $2,7 млрд, что на 27% больше, чем годом ранее.