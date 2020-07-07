Нью-Дели, , 08:59 — REGNUM В Индии впервые за 18 лет зафиксирован профицит во внешней торговле — положительное сальдо по итогам июня составило около $786 млн. Об этом 7 июля сообщает министерство торговли Индии.

Отмечается, что июньский профицит возник в результате опережающего падения уровня импорта в страну, достигшего 49%, на фоне замедлившегося на 12% темпа сокращения экспорта. В результате, в июне, впервые за 18 лет, объём индийского экспорта — $21,9 млрд — превысил объём импорта — $21,1 млрд.

Напомним, что положительное внешнеторговое сальдо у Индии последний раз было в январе 2002 года. Его величина тогда достигла $10 млн.

По информации министерства, на замедление темпов сокращения экспорта повлияло постепенное возвращением отраслей индийской промышленности к нормальной деятельности после поэтапной отмены в стране ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии превысило отметку в 700 тысяч и достигло 719 665. За последние сутки в стране было зафиксировано 22,2 тысячи случаев заражения новым коронавирусом и 467 летальных исходов среди лиц с COVD-19.

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