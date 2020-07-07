Москва, , 08:57 — REGNUM По итогам июня дилеры китайского автопроизводителя Changan в России реализовали 535 машин. Об этом сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

Таким образом, в РФ было продано в 4,7 раза больше автомобилей марки Changan, чем год назад. Всего же с января по июнь текущего года реализация Changan выросла в четыре раза, до 2234 машин.

Самой большой популярностью среди покупателей в России пользуется компактный кроссовер Changan CS35 Plus, а второе место занимает внедорожник Changan CS75FL 4×4, массовые продажи которого начались в апреле нынешнего года.

Ранее стало известно, что компания Changan в России планирует вывести на автомобильный рынок новую модификацию своего кроссовера CS35 Plus с более производительным мотором. Предположительная мощность агрегата чуть меньше 150 «лошадей».

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