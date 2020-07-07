Чита, , 08:56 — REGNUM В Забайкалье проблема с обеспечением жильём детей-сирот стоит весьма остро. Судя по официальным данным регионального правительства, в 2020 году для них приобретут лишь 246 жилых помещений. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 360 миллионов рублей. Однако, нуждающихся в сотни раз больше.

«В целом в нашем крае более восьми тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят в очереди на жильё. Более 6,5 тысяч из них старше 18 лет, а это значит, что все эти люди уже выпустились из детских центров и для них вопрос предоставления жилого помещения стоит особо остро», — рассказала министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из бюджета Забайкальского края на приобретение жилья для детей-сирот было выделено всего 40 миллионов рублей. Впрочем, это почти вдвое больше, чем в 2019 году.

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