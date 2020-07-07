Саратов, , 09:55 — REGNUM На территории Саратовской области с 6 июля 2020 ввели режим чрезвычайной ситуации в пределах Ртищевского, Аткарского, Питерского, Краснокутского и Перелюбского муниципальных районов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Режим ЧС вводится в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности в связи с повреждением и гибелью посевов сельхозкультур в результате сильного града и ливневого дождя.

ИА REGNUM напоминает, в Ртищевском, Екатерининском и Балашовском районах Саратовской области выпал град размером с куриное яйцо. От стихии пострадал весь урожай.

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