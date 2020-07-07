Москва, , 08:44 — REGNUM Москва за январь-апрель 2020 года на 7,1% увеличила объем экспорт косметической и фармацевтической продукцию по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего за четыре месяца экспортировано косметики и лекарств на $216,65 млн. В основном данная продукция поставляется в страны СНГ и Прибалтики.

Отмечается, что Москва лидирует среди регионов России по экспорту косметической и фармацевтической продукции — доля столицы составляет 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, объём экспорта АПК Москвы за первый квартал 2020 года составил $861 млн.

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