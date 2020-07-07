Сеул, , 08:46 — REGNUM Согласно предварительным данным, операционная прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics во втором квартале 2020 года составила 8,1 трлн вон (~$6,7 млрд), что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По сравнению с первым кварталом операционная прибыль компании выросла на 25,58%.

Тем не менее, объём продаж сократился на 7,36%, до 52 трлн вон (~$43,5 млрд).

В компании отмечается, что снижение показателя связано с сокращением спроса в связи пандемией коронавируса.

Предполагается, что в третьем квартале текущего года компания может зафиксировать сокращение объёмов продаж полупроводников, а также восстановление спроса на мобильные девайсы и дисплеи.