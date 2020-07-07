Москва, , 08:40 — REGNUM В первые четыре месяца 2020 года московские компании экспортировали косметической и фармацевтической продукции на 216,65 млн долларов. Об этом 7 июля сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, показатель превышает результат аналогичного периода 2019 года на 7,1%.

Ефимов отметил лидерские позиции столицы в российском экспорте данной продукции — доля в общем объёме составляет 36%. Основными потребителями стали страны СНГ и Прибалтики. Также в десятку главных потребителей вошёл Сингапур, закупивший в Москве партию антибиотиков.