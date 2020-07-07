Москва, , 08:39 — REGNUM Самые низкие цены за квадратный метр жилья в новостройках зафиксированы в Кабардино-Балкарии — 29,7 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

По данным издания, далее в рейтинге идут Дагестан (32 тыс. рублей за квадратный метр), Калмыкия (33 тыс. рублей), Северная Осетия (34,5 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесия (36 тыс. рублей).

Самые высокие цены за квадратный метр в новостройках в Москве — 214,3 тыс. рублей, Сахалинской области (122,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (118,7 тыс. рублей), Приморском крае (99,9 тыс. рублей) и Магаданской области (94,5 тыс.).

Средняя цена за один квадратный метр жилья в первые три месяца 2020 года составила 71,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальную сумму льготного ипотечного кредита под 6,5% с 8 млн до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и с 3 млн до 6 млн рублей в других регионах. Правительство РФ 29 июня внесло соответствующие изменения в правила выдачи льготной ипотеки.

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