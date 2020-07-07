Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 6 июля закрылись ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,75%, до $43,04 за баррель и, скорее всего, продолжит расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

Участники нефтяного рынка сосредоточились на улучшении экономических данных в Китае и США, а также росте фондовых индексов и ослаблении доллара. Они игнорируют долгосрочные последствия пандемии коронавируса.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, с учетом сезонных колебаний составил 47,9 в июне, что значительно выше 37,5 в мае и выше предварительного показателя 46,7.

Основные фондовые индексы в США выросли от 1.4% до 2.3%. Индексы в Европе выросли от 1.5% до 1.8%. Поддержку рынкам оказал рост деловой активности в Китае. В Шанхае фондовый индекс вырос на 5.7% и достиг максимума за пять лет.

Производитель нефти Саудовской Аравии Aramco повысил официальные августовские отпускные цены на свою нефть в Азию на $1 за баррель, а также повысил цены почти для всех марок в Европу и Соединенные Штаты.

Во вторник 7 июля на торгах Азии нефть сорта Brent стоит $42,85. Цена снизилась на 0,43%. Покупатели готовятся к штурму уровня $44,50.

Если они смогут его пройти в течение 2−3 дней, то ждем рост котировок до $47,30. Если цена останется торговаться под уровнем $44,50, то возрастут риски снижения до $38,50 за баррель.

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