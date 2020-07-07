Москва, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM На российском авторынке по итогам июня на 28% выросли продажи автомобилей китайской марки Chery. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».
Всего за отчетный период было реализовано 659 машин. За первое полугодие дилерам компании Chery удалось продать 2887 автомобилей — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самой популярной моделью марки Chery в России стал компактный кроссовер Tiggo 4 и семиместный кроссовер Tiggo 8. Доля первого составляет 56% от всех проданных авто марки, а второго — 23%.
Порядка 12% автомобилей в первый летний месяц в РФ было продано через онлайн-магазин.
Ранее стало известно, что Chery Tiggo 7 Pro займет в модельном ряду Chery в России место между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8.
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