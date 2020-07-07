Нью-Йорк, США, , 07:40 — REGNUM Развитие ситуации в странах после пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, может проходить по двум сценариям, написал 6 июля генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш в статье для издания Aftonbladet.

В соответствии с оптимистическим сценарием, страны преодолеют кризисную ситуацию, и в течение девяти месяцев получат вакцину от коронавируса. Полное восстановление экономик по этому сценарию Гутерреш прогнозирует через два-три года.

По негативному сценарию страны ждёт распространение коронавирусной инфекции, а вакцину от коронавируса смогут получить только самые развитие страны.

«Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно — либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам», — написал Гутерреш.

По его мнению, такое развитие процессов не позволит преодолеть экономическую депрессию в мире еще пять-семь лет.

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