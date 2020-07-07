Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Актив» (Чебоксарский район) подведены итоги торгов. Всего выставлено 17 лотов, потенциальные покупатели нашлись по трём из них, по остальным торги признаны несостоявшимися, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В качестве лота № 1 был выставлен на продажу разъездной теплоход «Элвис» 1956 года постройки. Согласно представленным данным, победителем стало общество «РТМ Трейд» из Казани, предложившее 15 млн рублей при начальной цене в 1 млн рублей.

Также данная татарская компания предложила лучшую цену в размере 10 млн рублей за лот № 4: доля 100% в ООО «Барнаульский литейный завод». Начальная цена торгов составила 1 млн рублей.

Но самый большой рост цены — за лот № 10. Продавалась доля в размере 1% в чебоксарском обществе «Сервис промышленных машин»: при начальной цене в 100 рублей лучшей ценой стал 1 млн рублей, который предложило общество «Айб бен гим Чебоксары».

Как сообщало ИА REGNUM, общество «ИК «Актив» (Чебоксарский район) решением Арбитражного суда Чувашии от 1 ноября 2018 года признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрировано в январе 2008 года с уставным капиталом в 50 тыс. рублей. Участниками числятся компания с ответственностью участников в пределах принадлежащим им акций Лайзан Капитал ЛТД (Виргинские острова (Британские) — доля 99,9%, Александр Божко — доля 0,1%.

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