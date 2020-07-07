Токио, , 06:15 — REGNUM Россия относительно легко справляется с экономическими последствиями эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, сообщил 7 июля японский экономист Юсукэ Оцубо в статье для издания JB Press .

По его мнению, немалую роль в благополучном прохождении кризиса в России сыграли западные санкции, которые «закалили» экономику России. В результате страна оказалась способной преодолеть последствия, вызванные введением карантина и резким снижением цен на мировом рынке нефти.

«Если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «корона-шок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — написал Оцубо.

Добавим, Оцубо — признанный специалист по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. С 2007 года он возглавляет департамент иностранных инвестиций в холдинге United Managers Japan Inc.