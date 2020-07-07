Саратов, , 04:36 — REGNUM Арбитраж Саратовской области отклонил требование Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства к ООО «Мечетка» о признании договора пользования рыбоводным участком от 31 октября 2016 года недействительным (ничтожным). Решение суда пока не оспаривалось, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал договор о пользовании рыбоводным участком на Овраге Мечетка (Мечеткинское водохранилище), который был заключён четыре года назад. Общая площадь участка — 123 га, он расположен в Энгельсском районе Саратовской области и предназначен «для осуществления аквакультуры (рыбоводства)) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта на рыбоводном участке». Срок действия договора 25 лет — до 31 октября 2041 года.

Соглашение было заключено по результатам торгов, проведённых по приказу министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 2 июня 2015 года. Позднее документ был отменён, что и послужило основанием для подачи иска терруправлением Росрыболовства. По мнению истца, «Мечеткинское водохранилище является водным объектом, используемым в процессе функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы» и «рыбоводные участки на данной водной территории не выделяются». Суд данные доводы не убедили, а эксперты в своём заключении отметили, что действующие системы, используемые в процессе функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы, на рыбоводном участке отсутствуют.

Напомним, иск ведомство подало ещё в ноябре 2019 года, но он был рассмотрен только в июне 2020 года. Водохранилище на Овраге Мечетка находится в районе посёлка Квасниковка, а сам объект — левобережный приток Волги и федеральная собственность.