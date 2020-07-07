Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Заявление американской администрации и оператора TC Energy с просьбой отменить решение по трубопроводу Keystone XL, строительство которого ранее было заблокировано, отклонил Верховный суд США, 6 июля сообщается на сайте судебной инстанции.

Ранее инженерный корпус армии США получил разрешение, которое позволяющее прокладывать трубопроводы при пересечении водоемов. Однако, в апреле этого года окружной суд американского штата Монтана отозвал данное разрешение и остановил строительство объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в США из-за «юридической неопределенности» была остановлена прокладка газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).

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