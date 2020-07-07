Красноярск, , 04:05 — REGNUM Арбитраж Красноярского края 21 июля 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска ПАО «Сбербанк» к компании, работающей на рынке разработки радиотехнического оборудования с 1954 года — АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра». С крупного оператора спутниковой связи банк требует более 1,04 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск принят судье Путинцевой в конце июня 2020 года. Истец требует взыскать задолженность в размере 1 045 237 608 рублей 02 копеек. Судья также посчитала, что «судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности акционерного общества «Стройкомплекс научно-производственное объединение прикладной механики» и привлекла компанию третьим лицом в дело. Иные подробности спора пока неизвестны, но банк и АО связывают несколько кредитных договоров.

Напомним, в марте 2019 года банк также обратился к бюро с иском на 2,6 млрд рублей. А по другому делу, которое закончилось подписанием мирового соглашения, с бюро по иску банка взыскали долги по кредитным договорам от 2018 года на общую сумму 1 804 104 936,29 рубля. Помимо этого, была сделана попытка обратить взыскание на 38 756 обыкновенных именных акций АО, принадлежащих Андрею Ромулову, которые выступали обеспечением исполнения обязательств по кредиту. Спор закончился подписанием мирового соглашения.