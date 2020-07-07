Москва, , 03:52 — REGNUM Число личных банкротств граждан России в июне 2020 года достигло 11,5 тыс., что в 2,2 раза превышает показатель в аналогичном месяце прошлого года. Об этом говорится в статистике Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всего в первом полугодии этого года банкротами признаны 42,7 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 47%.

Как пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, резкий рост числа банкротств связан с тем, что на июнь пришлось основной объём рассмотрения дел в судах после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.

«Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан», — сказал он.

По его прогнозу, рост показателя сохранится во во втором полугодии, и банкротами до конца 2020 году будут признаны в 1,8−2 раза больше граждан России, чем в прошлом году. В 2019 году в России суды признали финансового несостоятельными 69 тыс. человек.

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