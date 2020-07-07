Москва, , 03:42 — REGNUM Компания «А Проджект девелопмент», которая специализировалась на возведении элитной недвижимости в Москве, решением столичного арбитража была признана банкротом после процедуры наблюдения. Долги девелопера превысили 223 млн рублей. Конкурсное производство продлится шесть месяцев, передаёт ИА REGNUM.

Судебная тяжба началась в ноябре 2018 года после подачи иска «Промсвязьбанком» к ООО «А Проджект девелопмент», которое в открытых источниках позиционируется как девелопер элитной недвижимости. С июня 2019 года компания была взята под наблюдение.

К дате признания компании банкротом в реестр кредиторов были включены требования на сумму 223 795 354,37 рубля. При этом в отчёте временного управляющего уточнялось, что «у должника основные средства отсутствуют, в т.ч. ему не принадлежит недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства».

Конкурсным управляющим назначен Константин Лазарев из Подмосковья. Следующее заседание по делу пройдёт 21 декабря 2020 года.