Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Осенняя сессия Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) будет проводиться в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы ВБ.

Планируется, что осенняя сессия будет проходить в октябре 2020 года в формате видеоконференции. Отмечается, что весенняя сессия также проходила в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 июля, во всем мире подтверждено свыше 11,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число жертв осложнений COVID-19 составило 532 340 человек.