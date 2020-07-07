Москва, , 03:23 — REGNUM Арбитраж Москвы признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении страховой компании «Орбита», которая в начале декабря 2019 года лишилась лицензии и находилась под временным управлением по решению Центробанка России. Процедура банкротства продлится один год, передаёт ИА REGNUM.

Конкурсным управляющим ООО СК «Орбита» будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая с 1 декабря 2019 года — даты отзыва лицензии выполняла функции временной администрации. С декабря были приостановлены полномочия исполнительных органов компании.

Лишение лицензии от 26 февраля 2018 года на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и лицензии от той же даты на осуществление добровольного имущественного страхования регулятор обосновал «неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности».

К моменту банкротства компании стоимость её активов оценивалась на 114,759 млн рублей, а размер обязательств — на 264,334 млн рублей. «Финансовая дыра» составила 149,575 млн рублей.

«Реальные источники покрытия недостатка активов, включая финансовую помощь участников, отсутствуют», — отмечается в вердикте суда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано в мае 2004 года путём преобразования одноимённого ЗАО. Владелец 80% доли компании Давид Шенгелия.