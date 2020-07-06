Москва, , 23:17 — REGNUM Спад промышленного производства в Российской Федерации в мае 2020 года составил 9,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом спад промпроизводства в апреле составил 6,6%. Эксперты связывает увеличение темпов спада промпроизводства с скоарщением добычи нефти и газа.

В обрабатывающей промышленности общее падение за май составило 7,2%. При этом наиболее пострадавшие отрасли это: автомобильная промышленность (спад 42,2%), кожевенное производство (35,1%), производство транспортных средств и оборудования (28,2%).

Рост наблюдается в фармацевтике (+22,4%), химии (+4,4%), мебельной промышленности (+2,2%), пищевой промышленности (+1,5%).