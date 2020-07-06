Тбилиси, , 21:00 — REGNUM Хотя Грузия и попала в число 15 стран, безопасных с точки зрения распространения коронавируса, возобновлять регулярное сообщение правительство пока не спешит и ссылается на сложную эпидситуацию в самих странах Евросоюза, которые признали Грузию безопасной.

Как заявил журналистам советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, возобновление регулярных авиарейсов после длительного перерыва — процесс непростой и требует согласования многих деталей с учетом сегодняшней ситуации.

«Мы очень ценим это решение Евросоюза, и еще раз хочу подчеркнуть, что это результат международного признания успеха нашей борьбы с коронавирусом. Очень важно и приятно для нас такое признание со стороны наших стратегических партнеров — Евросоюза и его членов, но эта рекомендация не является обязательной, и каждое государство в соответствии с решением Совета Евросоюза имеет право установления конкретных процедур в связи с сообщением. Грузия работает со всеми государствами, чтобы составить очень конкретный план действий, который позволит в дальнейшем возобновить сообщение. Здесь есть целый ряд логистических, технических вопросов, которые необходимо урегулировать после того, как весь мир несколько месяцев был практически остановлен», — пояснил Чиковани.

По его словам, процесс переговоров проходит очень интенсивно, в индивидуальном формате, и уже имеются конкретные результаты, которые нуждаются в дополнительном обсуждении. О принятых по этому вопросу решениях правительство Грузии обещает сообщить гражданам после окончания всех переговоров и уточнения конкретных дат и направлений.