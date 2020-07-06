Тбилиси, , 20:59 — REGNUM Чартерные рейсы между Грузией и рядом зарубежных стран в течение июля будут выполнять авиакомпании Wizz Air и Myway Airlines, сообщил 6 июля советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. По его информации, данное решение было принято на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое согласовало график авиарейсов. Этими рейсами на родину смогут вернуться находящиеся за рубежом граждане Грузии и грузинские эмигранты.

В частности, 13 июля будет выполнен рейс из Варшавы, 15 июля — из Барселоны, 17 июля — из Рима, 22 июля — из Парижа, 28 июля — из Афин. Причем, по словам Чиковани, билеты на эти рейсы, по договоренности между правительством и авиакомпаниями, не будут превышать 200 евро.

«Все граждане, которые вернутся в Грузию, будут обязаны по-прежнему проходить двухнедельный карантин. Пребывание граждан Грузии в карантине обеспечит государство», — заявил советник премьер-министра.

Что касается иностранных граждан, в случае их прибытия в Грузию они также будут обязаны проходить карантин, но уже за свой счет.

Ранее чартерные рейсы по возвращению граждан Грузии на родину выполняла авиакомпания Georgian Airways, но в последнее время эта авиакомпания резко повысила цены на авиабилеты, чем вызвала недовольство пассажиров. Правительство Грузии пообещало, что урегулирует вопрос чартерного авиасообщения с другими авиакомпаниями, чтобы обеспечить цену на билеты на выше 200 евро.