Бишкек, , 20:52 — REGNUM За первое полугодие 2020 года из республиканского бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга было выделено более 15 млрд 972 млн сомов (14 млрд 602 млн рублей).

В том числе на выплаты по основной сумме долговых обязательств — около 11 млрд 786 млн сомов (10 млрд 775 млн рублей) и по процентам — свыше 4 млрд 186 млн сомов (3 млрд 827 млн рублей).

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На выплаты по внешнему долгу потрачено более 7 млрд 608 млн сомов (около 6 млрд 956 млн рублей) и по внутреннему долгу — около 8 млрд 364 млн сомов (7 млрд 646 млн рублей).

Отметим, что ранее на обслуживание государственного долга Киргизии планировалось направить около 28 млрд 819 млн сомов (26 млрд 347 млн рублей). Однако, после внесения изменений в закон «О республиканском бюджете на 2020 год», расходы на эти цели решили увеличить почти на 13,9% — до более чем 32 млрд 821 млн сомов (свыше 30 млрд рублей).