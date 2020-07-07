Тегеран, , 08:14 — REGNUM 5 июля генеральный директор организации зоны иранского портового города Чабахар Абдул Рахим Корди заявил, что торговый коридор Мумбаи-Гамбург-Санкт-Петербург будет проходить через порты Анзали, Чабахар и Нхава-Шева вместо Суэцкого канала.

Выступая на встрече с исполнительным директором Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Мохаммадом-Резой Норузпуром, Корди заявил, что использование Чабахара существенно изменит сроки транзита товаров из России. «Это позволит сократить время поставок с 38 до 14−16 дней», — отметил он.

По словам Корди, благодаря наличию таких портов, как Бандар-Аббас и Джебель-Али (ОАЭ), а также отсутствию внимания к транспортным сборам, Чабахар не рассматривался как экономическая зона.

Описывая Иран как важнейший терминал в мире, Корди отметил, что Исламская Республика может соединить Север-Юг и Запад-Восток через порт Чабахар. «Сегодня порты Макран и Чабахар открывают новую главу в истории, так как рассматриваются в качестве хорошей альтернативы Суэцкому каналу», — заявил Корди.