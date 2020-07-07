Тегеран, , 08:16 — REGNUM 5 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что враги не добьются цели своего зловещего заговора по уничтожению иранской экономики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Враги пытаются развернуть психологическую войну, чтобы разрушить экономику Ирана», — заявил президент Рухани на экономическом заседании кабинета министров в Тегеране. Говоря о сложных условиях, созданных пандемией коронавируса (COVID-19), президент отметил, что национальное единство, согласованность и сотрудничество помогут преодолеть сложившуюся ситуацию.

Он также выразил удовлетворение текущей экономической ситуацией, включая производство и экспорт, несмотря на санкции и пандемию COVID-19. Президент также объявил, что в ближайшие месяцы в стране будет наблюдаться нормальная экономическая ситуация, сопровождающаяся стабильным ростом.

Кроме того, в ходе заседания управляющий Центральным банком Ирана Абдолназер Хеммати представил последний отчет Центробанка по экспорту и, в частности, по ненефтяному экспорту Ирана, дающий положительные прогнозы на экономическое будущее страны.