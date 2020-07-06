Токио, , 20:43 — REGNUM Японская IT-корпорация Fujitsu решила предоставить своим сотрудникам возможность перейти на удаленный режим работы, когда они этого пожелают. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что 80 тыс. сотрудников Fujitsu при желании смогут работать удаленно. Сотрудники сами смогут выбирать, будут ли они работать из офиса, или же из одного из филиалов компании. Они смогут работать из дома, от родственников.

При этом корпорация поможет организовать удаленное рабочее место.

Для Японии, с ее жесткой корпоративной культурой это звучит весьма необычно.

В руководстве Fujitsu отметили, что идут на такой шаг для мотивации сотрудников работать продуктивнее. Также можно будет вдвое сократить офисные площади и связанные с ними расходы.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие компании перешли на удаленный режим работы, одна после отмены большинства ограничений многие снова вернули к привычному офисному формату.