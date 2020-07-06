Минск, , 20:35 — REGNUM Белорусский рынок труда сейчас является «достаточно управляемым» при росте безработицы. Об этом 5 июня в интервью гостелеканалу «СТВ» заявила министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич.

«Первые три месяца, январь-март, — уровень занятости на уровне прошлого года. 100%. Конечно, изменения пошли уже в апреле и мае, мы это очень хорошо видели, просматривалась эта проблема. И если посмотреть пять месяцев, то за пять месяцев заняты в экономике 99,8%, то есть на 0,2% количество занятых снизилось», — сообщила глава белорусского министерства

Она рассказала также, что по итогам мониторинга 288 организаций среднего и крупного бизнеса по соглашению сторон было уволено 70% работников. Костевич признала: «Да, увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. И именно эту форму выбрал наниматель, чтобы сохранить трудовые коллективы. По май вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза».

Более 300 организаций получили разрешение на открытие счета в банке для того, чтобы поступали безвозмездные субсидии со стороны государства, сообщила Костевич. Подали заявления 112 организаций, и первая тысяча человек уже получила эту государственную субсидию.

«Средний параметр, когда мы проанализировали по тысяче человек этих, субсидия получилась 265 — на человека. Это доплата до МЗП и оплата взноса в Фонд социальной защиты», — рассказала министр труда и социальной защиты.

Напомним, минимальная зарплата в постсоветской республике установлена на уровне 375 белорусских рублей, что эквивалентно $156.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Рассказала чиновница и о пособиях, выплачиваемых в соответствии с подписанным Александром Лукашенко указом №178. Костевич отметила: «Тут тоже две очень важные нормы. У людей, у которых в мае, июне и июле заканчивается ежемесячное социальное пособие, которое им было ранее назначено, чтобы люди не ходили и не собирали документы (понимаем, сложная эпидемиологическая ситуация), им автоматически продлилось ежемесячное социальное пособие. Средний размер этого пособия на одного человека — 90 рублей. И таких людей, которым мы продлили автоматически, без хождения по каким-то инстанциям, — 9 тысяч человек. 5 тысяч человек, у которых истекает это пособие в июле, еще войдут в эту дополнительную адресную социальную помощь».

В эквиваленте 90 белорусских рублей сейчас составляют почти $37,5 — ради этой суммы, якобы достаточной для жизни на месяц, ещё требуется собрать документы и официально зарегистрироваться. Костевич считает, что это хорошие деньги.

«Как я сказала, 90 рублей на человека, но пособие ежемесячное получает семья. Если в среднем возьмем такую модель семьи из пяти человек, тогда семья в месяц получит дополнительно от государства поддержку в размере 450 рублей. Немалая сумма», — уверена министр труда и социальной защиты Белоруссии.

Помимо «немалой суммы» в $187,5 на семью из пяти человек власти Белоруссии с 1 сентября выделят многодетным семьям «25 миллионов рублей дополнительной поддержки как раз для семей, воспитывающих детей». Указанная сумма эквивалентна $10,4 млн — примерно столько стоит не самый роскошный дом в минском «царском посёлке», где живут белорусские министры.

Читайте новости сюжета: Коррупция и борьба с ней

«Когда мы входили в 2020 год, было заложено на ежемесячное социальное пособие 25 миллионов рублей. Плюс 25 дополнительных. По итогам 2020 года 50 миллионов рублей будет потрачено на ежемесячное социальное пособие на поддержку семей, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и у которых снизились доходы», — поведала министр труда и социальной защиты.