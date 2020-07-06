Москва, 6 июля 2020, 20:00 — REGNUM Российский политолог Максим Кононенко уверен, что «дело Тольяттиазтра» сильно ударит по бизнесу Дмитрия Мазепина. «Даже не Япончика надо вспомнить первым делом, а Бориса Абрамовича Березовского, который тоже был уверен, что иностранный суд его спасет. А иностранный суд его уничтожил», — написал у себя в Telegram-канале Кононенко.
Обычно далекий от корпоративных войн, Мистер Паркер прокомментировал появившиеся в сети конфиденциальные документы по «делу Тольяттиазот».
Как пишет «Мосмониторинг», хакеры взломали корпоративную почту юридической компании, ведущей спор бывших владельцев ТОАЗ с Дмитрием Мазепиным в иностранных судах.
Издание напоминает, что корпоративному конфликту вокруг ТОАЗ уже более 10 лет. Бывший владелец «Тольяттиазот» Сергей Махлай обвиняет «Уралхим» и Дмитрия Мазепина, владеющий около 10% акции ТОАЗ, в рейдерском захвате холдинга, являющегося крупнейшим производителем аммиака в мире. Стороны ведут судебные разбирательства в разных точках мира — как на территории Российской Федерации (где по решению Самарского суда в ноябре 2019 г. бывшие владельцы ТОАЗ были признаны виновными), так и в Высоком суде Ирландии, где судебное разбирательство между компанией «Тольяттиазот» (ТоАЗ) и ее миноритарным акционером «Уралхим» идет с 2016 г. и является показательным с точки зрения оценки «дела Тольяттиазот» на международном уровне.
Идут суды и в суде Британских Виргинских островов, и в Главном магистратском суде Англии и Уэльса. «Мосмонитор» отмечает, что в зарубежных юрисдикциях «на контрасте с российской реальностью роль Мазепина, как указано в документах, оцениваются как «корпоративного рейдера» в связи с «компанией запугивания и домогательств с целью захвата» ТОАЗа.
Максим Кононенко удивлен, почему российский химический холдинг «Уралхим» даже после 2014 года продолжает держать все свои материнские компании в островных юрисдикциях. «Все же лезть в юрисдикции, где тебя ненавидят, — это последнее дело. Да еще с такими методами ведения дел, как у Мазепина. Может и действительно присесть как Япончик. И никакие «социальные проекты» уже не помогут», — пишет Кононенко.
«Мосмонитор» напоминает, что в 1997 году обвинение «авторитету» Вячеславу Иванькову (Япончику) было предъявлено в рамках применения закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), одного из самых суровых законов США против организованной преступности, призванных упреждать случаи рэкета и коррупции. С момента суда над «русской мафией» прошло уже 23 года, но перспективы применения норм RICO Act сохранились и сегодня. «Дело ТОАЗ» расползается по юрисдикциям и грозит «Уралхим» возникновению новых проблем — началом судебных разбирательств в суде США с применением т.н. «закона RICO».
Подробности опубликованных 6 июля в Сети юридических документов по судебным перспективам в США в отношении Дмитрия Мазепина и топ-менеджеров «Уралхим» показывают траекторию развития международного аспекта «дела ТОАЗ», полагает издание Inright.ru. «Принципиальный момент, о котором говорится в документе, это солидарная ответственность ключевых лиц из топ-менеджмента «Уралхим» за рейдерские деяния акционера и владельца компании Дмитрия Мазепина», — отмечается в публикации.
«Осуждение по закону RICO предусматривает устранение суммы ущерба. Кроме того, истцы смогут компенсировать все свои судебные издержки, связанные с судебным разбирательством в США и дальнейший ущерб для репутации, а также ущерб от утраченных банковских и инвестиционных отношений в результате действий Мазепина, — отмечает Inright.ru. — Общая сумма ущерба будет находиться в диапазоне не менее 100 млн. долл. США до того, как будет увеличена втрое и к ней добавится сумма штрафных санкций». По информации издания, «если ранее ответчиком по делу выступал только «Уралхим» и Дмитрий Мазепин, то теперь круг обвиняемых в рамках закона RICO сильно расширяется. В периметр будут введены топ-менеджеры «Уралхим», «Уралкалий» и иных аффилированных структур. Ко всем будет применен принцип субсидиарной ответственности: Дмитрий Мазепин, «Уралхим», «Уралкалий», «ГалоПолимер», Игорь Храпов, Андрей Ермизин, Дмитрий Коняев, Александр Ровт, Антон Михайлов, Георгий Панфилов, Дмитрий Осипов. Все ответчики будут нести ответственность на «солидарной» основе,
«Судебные перспективы для «Уралхим» выглядят мрачными, — полагает издание. — Судебное разбирательство в США даст истцам право на получение исчерпывающей информации о финансовых данных всех ответчиков. Как только решение о возмещении ущерба будет зарегистрировано, истцы получат право добиваться регистрации и приведения в исполнение судебного решения по всему миру, а также предъявлять притязания в отношении всех соответствующих активов, принадлежащих любому из ответчиков. Например, международная дебиторская задолженность, причитающаяся любой из корпораций-ответчиков, будет конфискована, а суммы, выплаченные истцам, — арестованы. Принятие американского судебного решения также, несомненно, приведет к автоматическому дефолту нескольких ответчиков по их банковским кредитным документам».