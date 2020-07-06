Москва, , 20:00 — REGNUM Российский политолог Максим Кононенко уверен, что «дело Тольяттиазтра» сильно ударит по бизнесу Дмитрия Мазепина. «Даже не Япончика надо вспомнить первым делом, а Бориса Абрамовича Березовского, который тоже был уверен, что иностранный суд его спасет. А иностранный суд его уничтожил», — написал у себя в Telegram-канале Кононенко.

Обычно далекий от корпоративных войн, Мистер Паркер прокомментировал появившиеся в сети конфиденциальные документы по «делу Тольяттиазот».

Как пишет «Мосмониторинг», хакеры взломали корпоративную почту юридической компании, ведущей спор бывших владельцев ТОАЗ с Дмитрием Мазепиным в иностранных судах.

«Первый вывод после прочтения документа, — отмечает издание, — конфликт вокруг «Тольяттиазот» не прекратился и вряд ли скоро прекратится. Спор за одного из крупнейших в мире производителей аммиака из некогда сугубо российской истории превратился в международную и будет рассматриваться сразу в нескольких иностранных судах, где ответчиком станет и Дмитрий Мазепин, и топ-менеджмента «Уралхима».

Издание напоминает, что корпоративному конфликту вокруг ТОАЗ уже более 10 лет. Бывший владелец «Тольяттиазот» Сергей Махлай обвиняет «Уралхим» и Дмитрия Мазепина, владеющий около 10% акции ТОАЗ, в рейдерском захвате холдинга, являющегося крупнейшим производителем аммиака в мире. Стороны ведут судебные разбирательства в разных точках мира — как на территории Российской Федерации (где по решению Самарского суда в ноябре 2019 г. бывшие владельцы ТОАЗ были признаны виновными), так и в Высоком суде Ирландии, где судебное разбирательство между компанией «Тольяттиазот» (ТоАЗ) и ее миноритарным акционером «Уралхим» идет с 2016 г. и является показательным с точки зрения оценки «дела Тольяттиазот» на международном уровне.

Идут суды и в суде Британских Виргинских островов, и в Главном магистратском суде Англии и Уэльса. «Мосмонитор» отмечает, что в зарубежных юрисдикциях «на контрасте с российской реальностью роль Мазепина, как указано в документах, оцениваются как «корпоративного рейдера» в связи с «компанией запугивания и домогательств с целью захвата» ТОАЗа.

Максим Кононенко удивлен, почему российский химический холдинг «Уралхим» даже после 2014 года продолжает держать все свои материнские компании в островных юрисдикциях. «Все же лезть в юрисдикции, где тебя ненавидят, — это последнее дело. Да еще с такими методами ведения дел, как у Мазепина. Может и действительно присесть как Япончик. И никакие «социальные проекты» уже не помогут», — пишет Кононенко.

«Мосмонитор» напоминает, что в 1997 году обвинение «авторитету» Вячеславу Иванькову (Япончику) было предъявлено в рамках применения закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), одного из самых суровых законов США против организованной преступности, призванных упреждать случаи рэкета и коррупции. С момента суда над «русской мафией» прошло уже 23 года, но перспективы применения норм RICO Act сохранились и сегодня. «Дело ТОАЗ» расползается по юрисдикциям и грозит «Уралхим» возникновению новых проблем — началом судебных разбирательств в суде США с применением т.н. «закона RICO».

Подробности опубликованных 6 июля в Сети юридических документов по судебным перспективам в США в отношении Дмитрия Мазепина и топ-менеджеров «Уралхим» показывают траекторию развития международного аспекта «дела ТОАЗ», полагает издание Inright.ru. «Принципиальный момент, о котором говорится в документе, это солидарная ответственность ключевых лиц из топ-менеджмента «Уралхим» за рейдерские деяния акционера и владельца компании Дмитрия Мазепина», — отмечается в публикации.

«Осуждение по закону RICO предусматривает устранение суммы ущерба. Кроме того, истцы смогут компенсировать все свои судебные издержки, связанные с судебным разбирательством в США и дальнейший ущерб для репутации, а также ущерб от утраченных банковских и инвестиционных отношений в результате действий Мазепина, — отмечает Inright.ru. — Общая сумма ущерба будет находиться в диапазоне не менее 100 млн. долл. США до того, как будет увеличена втрое и к ней добавится сумма штрафных санкций». По информации издания, «если ранее ответчиком по делу выступал только «Уралхим» и Дмитрий Мазепин, то теперь круг обвиняемых в рамках закона RICO сильно расширяется. В периметр будут введены топ-менеджеры «Уралхим», «Уралкалий» и иных аффилированных структур. Ко всем будет применен принцип субсидиарной ответственности: Дмитрий Мазепин, «Уралхим», «Уралкалий», «ГалоПолимер», Игорь Храпов, Андрей Ермизин, Дмитрий Коняев, Александр Ровт, Антон Михайлов, Георгий Панфилов, Дмитрий Осипов. Все ответчики будут нести ответственность на «солидарной» основе, т. е. в отношении каждого из ответчиков будет вынесено решение на всю сумму ущерба, причиненного в результате незаконного сговора».

«Судебные перспективы для «Уралхим» выглядят мрачными, — полагает издание. — Судебное разбирательство в США даст истцам право на получение исчерпывающей информации о финансовых данных всех ответчиков. Как только решение о возмещении ущерба будет зарегистрировано, истцы получат право добиваться регистрации и приведения в исполнение судебного решения по всему миру, а также предъявлять притязания в отношении всех соответствующих активов, принадлежащих любому из ответчиков. Например, международная дебиторская задолженность, причитающаяся любой из корпораций-ответчиков, будет конфискована, а суммы, выплаченные истцам, — арестованы. Принятие американского судебного решения также, несомненно, приведет к автоматическому дефолту нескольких ответчиков по их банковским кредитным документам».

«Остается открытым главный философский вопрос — пойдет ли по стопам Япончика миллиардер Мазепин и насколько монолитной является команда «Уралхима»? Тянуть ярмо за чужие большие дела — нужна ли такая доля скромным корпоративным юристам, которые «просто работают», а на деле сами себе копают яму», — резюмирует автор публикации в Inright.ru.