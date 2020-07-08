Берлин, , 09:00 — REGNUM Германский канцлер Ангела Меркель считает, что мир переходит в новую эпоху, в которой уже не будет американского доминирования. В своем интервью The Guardian Меркель также заявила, что дальнейшая судьба Евросоюза зависит от его способности укрепить собственную экономику. О том, есть ли у ЕС шансы занять место США в качестве мирового гегемона, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Поиском ответа на вопрос о потенциальных возможностях ЕС в качестве нового мирового лидера заинтересовались многие аналитики, но их выводы пока нельзя отнести к разряду оптимистичных. Действительно, что такое Евросоюз и зачем он нужен — не очень понимают теперь даже сами европейцы. Созданный когда-то для снижения промышленных и финансовых издержек, ставший позднее инструментом продвижения выдуманной «единоевропейской идентичности», нынешний ЕС очевидно зашел в тупик. Все экономические выгоды оказались исчерпаны по мере того, как страны-доноры ЕС, которых всего шесть (Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, Австрия) все меньше хотели тащить на себе остальных 20 получателей помощи.

Поэтому всё настойчивее звучат речи в поддержку создания «Европы двух скоростей», в первую из которых должны войти богатые, а во вторую все остальные европейские государства. С общеевропейской идентичностью при более плотном контакте европейцев, можно сказать, и вовсе ничего не вышло. Слишком мало общего оказалось между принадлежащими к разным культурным и религиозным традициям европейцами. Так есть ли шансы добиться мирового лидерства у Евросоюза, который до сих пор не может разобраться ни с эффективным и устраивающим всех участников построением собственной экономики, ни с идеей, которая должна, наконец, объединить таких разных европейцев.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Каковы шансы ЕС выбиться в мировые гегемоны».