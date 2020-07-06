Архангельск, , 18:46 — REGNUM 354 самозанятых зарегистрировались в Архангельской области после введения специального налогового режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФНС по Архангельской области и НАО.

По данным ведомства, в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано 1960 человек, из них 354 — с момента введения в регионе налога на профессиональный доход (с 1 июля 2020 года).

«Некоторые из них и ранее были зарегистрированы в качестве самозанятых, но вели свою деятельность в других регионах, где действовал данный режим налогообложения», — уточнили в Управлении.

Напомним, в мае в регионе был принят закон «О введении на территории Архангельской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который вступил в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня самозанятые граждане могут официально легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками.

«Преимущество такого налогового режима в том, что официально зарегистрированные самозанятые легализуют свой бизнес, — подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. — Отмечу, что налог на профессиональный доход составит 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Для получения статуса самозанятого важно, чтобы годовой доход не превышал 2,4 миллиона рублей».