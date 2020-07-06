Пекин, , 18:38 — REGNUM В Китае ожидают возврат экономики к росту в рамках постэпидемического восстановления, начиная со второго квартала текущего 2020 года, сообщает 6 июля Синьхуа со ссылкой на заявление экономиста фондовой компании Zheshang Securities Ли Чао.

Опубликованный прогноз показывает перспективы роста более чем на 6% до конца года, который произойдет после сокращения ВВП в первом квартале. Экономист объясняет свои выводы возобновлением работы производств, оживлением инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, разогревом потребления и экспортно-импортных операций.

Итоги майской сессии ВСНП показывают, что конкретных показателей перед экономикой не поставлено, поэтому центральное правительство будет проводить политику стабилизации занятости и поддержания ключевых проектов, малых и средних предприятий, уровня жизни населения.

К аналогичным выводам на основе анализа экономических данных за май текущего года пришел и экономист другой фондовой компании Guotai Junan Securities Хуа Чанчунь.