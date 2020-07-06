Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Возведение нового судостроительного комплекса на территории «Северной верфи» в Петербурге может обойтись в 7,84 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.

В такую сумму оценен первый этап модернизации «Северной верфи», которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Конкурс проходит в закрытом режиме, поэтому подробности проекта не обнародованы. Заявки можно подать до 3 августа.

Заметим, изначально проект реконструкции завода на территории верфи должен был стоить 30 млрд рублей, но такую сумму найти не удалось, так что его пересмотрели.

Первый контракт ранее уже заключали с ОАО «Метрострой» на 6,3 млрд рублей, однако он истек в феврале 2019 года, его решили не продлевать.

Новый подрядчик должен будет завершить реконструкцию, построить стапельную площадку с двухпролетным эллингом, где разместятся мостовые краны грузоподъемностью до 350 тонн.

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