Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 18:35 — REGNUM Возведение нового судостроительного комплекса на территории «Северной верфи» в Петербурге может обойтись в 7,84 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.
В такую сумму оценен первый этап модернизации «Северной верфи», которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
Конкурс проходит в закрытом режиме, поэтому подробности проекта не обнародованы. Заявки можно подать до 3 августа.
Заметим, изначально проект реконструкции завода на территории верфи должен был стоить 30 млрд рублей, но такую сумму найти не удалось, так что его пересмотрели.
Первый контракт ранее уже заключали с ОАО «Метрострой» на 6,3 млрд рублей, однако он истек в феврале 2019 года, его решили не продлевать.
Новый подрядчик должен будет завершить реконструкцию, построить стапельную площадку с двухпролетным эллингом, где разместятся мостовые краны грузоподъемностью до 350 тонн.
«Северная верфь» (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способов лова.
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