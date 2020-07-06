Москва, , 18:20 — REGNUM Член генерального совета «Партии Роста», общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предлагает расширить существующие сейчас меры поддержки предприятий, обеспечивающих занятость. Правительство выделило более 4 млрд рублей из своего резервного фонда на создание временных рабочих мест в 2020 году. На эти деньги планируется временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Безработным гражданам предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сферах транспорта, ЖКХ, благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.

«Нужно увеличить субсидии компаниям на закупку нового оборудования, создание новых рабочих мест. Такая практика уже существовала несколько лет назад в Москве, когда предпринимателям выделялось от полумиллиона рублей с условием, что они вложат столько же собственных средств и выполнят определенные социально-экономические показатели по количеству сотрудников в штате и уплате с них определенного уровня налогов, — отметил Дмитрий Порочкин. — В результате государство через год-два за счет налогов сможет вернуть вложенные в бизнес деньги, а предприятия реального сектора экономики будут иметь финансовую поддержку и возможность развивать бизнес и обеспечивать занятость».

По словам Порочкина, 80 тысяч временно трудоустроенных — это хорошие цифры для крупного российского города или среднего региона, но в масштабах страны, когда у нас более 4 млн безработных, эта мера не сможет изменить ситуацию в сфере занятости.

«Было бы правильнее поддержать тех, кто сегодня сохранил рабочие места и развивает бизнес в условиях кризиса. Речь не о поддержке деньгами, а прежде всего о налоговых льготах, снижении начислений на фонд оплаты труда и так далее. Ведь для бизнеса эти начисления (в ФОМС, ФСС, ПФР) остаются весьма тяжелым бременем, тормозящим выход из кризиса», — пояснил он.