Москва, , 18:15 — REGNUM 216 тысяч сообщений в июне 2020 по теме «отдых в России этим летом» выявил Аналитический центр Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства по итогам экспресс-аудита, проведенного с помощью мониторинговой системы YouScan в русскоязычном сегменте сети Интернет. Что соответствует количеству пользовательских запросов в Яндекс. Wordstat по этой же тематике.

В мае 142 тыс. авторов оставили 180 тыс. сообщений с вовлечением 14 600 тыс. пользовательских действий — лайков, репостов, комментариев, а уже в июне сообщений стало 216 тыс. от 170 тыс. авторов, что на 20% больше, чем в мае, с вовлечением 16 060 тыс. пользовательских действий, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Количество запросов в Яндекс. Wordstat составило в июне 221 тыс., а в мае — 112 тыс. пользовательских запросов, что показывает почти двукратный рост по сравнению с предыдущим периодом.

«Существенную долю в сформированной выборке составили результаты анализа запросов в социальных сетях, где люди не только ищут места для отдыха, но и планируют путешествия, спрашивают советы и делятся идеями, многие сообщают о том, что уже добрались до мест отдыха», — сообщил руководитель аналитического центра ОСИГ Андрей Сулейков.

Он также отметил, что в этом году существенно изменилась тональность сообщений. Так, 77% пользователей высказываются нейтрально, 18.4% — положительно и только 4.6% — негативно. По замерам прошлого года, сообщает эксперт, количество негативных сообщений об отдыхе в некоторых регионах порой доходило до 20%.

«Россияне соскучились по отдыху и с гораздо большими надеждами ждут и планируют этот сезон», — комментирует президент ОСИГ Грант Бабасян.

35% россиян, интересующихся информацией об отдыхе, — мужчины, и 65% — женщины. В мае-июне 2020 наиболее активно планировали путешествия люди в возрастном сегменте от 25 до 34 лет (30% авторов). За ними в рейтинге следуют путешественники в возрасте от 35 до 44 лет. (23%) Замыкает тройку возрастная группа 45−59 лет (16%). С учетом отсутствия данных о возрасте в некоторых социальных сетях и в профилях некоторых пользователей данные по возрасту собраны только в тех случаях, где возраст указан пользователями самостоятельно.

Напомним, что ранее одной из платформ по поиску работы был проведен опрос 1600 человек, где приводились данные о том, что 43% россиян решили отказаться от отдыха, при этом 39% из этого числа были женщины.

«Данные поисковых запросов демонстрируют совершенно иную тенденцию. Аналитика замеров часто отличается от результатов опросов», — говорит Андрей Сулейков.

Анализ статистики по географическому признаку людей, интересующихся темой планирования летнего отпуска, показал, что наибольшее количество сообщений поступает из Москвы и Крыма — 16,5% и 9,3% соответственно. На третьем месте — Санкт-Петербург (9,25%).

«Действительно сегодня мы наблюдаем ажиотажный спрос россиян на различные виды отдыха и туристические направления. Эту тенденцию подтверждает высокий спрос на бронирование в отелях Крыма и Сочи, а местами уже имеется и овербукинг, что привело к увеличению стоимости размещения в гостевых домах и гостиничном секторе», — сообщил Алексей Волков, вице-президент ОСИГ.

На данный момент уровень бронирования отелей в Крыму превышает 90%. По прогнозам Минкурортов, в июле в Крыму отдохнут около полутора миллионов туристов. Почти 600 отелей в Крыму на сегодняшний день предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора по открытию и началу работы.

«В СМИ часто появляются новости с не совсем объективной информацией или даже отталкивающими туриста от путешествий по стране данными. Но по факту — внутренний туризм сейчас на подъёме, это время возможностей и мы все должны создать правильный сервис, комфорт пребывания гостей и обеспечить их безопасность, чтобы они были довольны и вернулись в будущем», — отметил президент ОСИГ Грант Бабасян.

Экспресс-аудит по теме «Отдых летом» в России 2020 проведен за период с 1 мая по 30 июня с помощью мониторинговой платформы YouScan. Данные собраны из ВКонтакте, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники, и еще нескольких тысяч цифровых ресурсов.