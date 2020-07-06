Нефтеюганск, Югра, 6 июля 2020, 18:12 — REGNUM В ХМАО по требованию Роструда работникам ООО «Юганскнефтегазгеофизика» выплатили 16 млн рублей задержанной зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Инспектор Роструда установил, что работодатель допустил образование долга по зарплате 338 работников ООО «Юганскнефтегазгеофизика» за апрель — май. Сумма долга составила 16,4 млн рублей.
На сегодня задолженность погашена в полном объеме. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.