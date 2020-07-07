Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В марте, когда коронавирус только подходил к границам России, многие представители бизнеса и представить не могли, что их ожидают три месяца борьбы за существование. Вести подсчет причиненного ущерба пока рано, однако некоторые пострадавшие компании решили во что бы то ни стало выйти из этого сражения победителем.

Багаж путешественников Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам гендиректора Максима Пичугина, его компания Cherehapa Страхование существует с 2012 года и до недавнего времени специализировалась на электронном туристическом страховании. До пандемии Cherehapa была одним из крупнейших игроков на этом рынке, занимая около 25% рынка.

На передовой

С ужесточением мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции одним из первых пострадал страховой бизнес. Как правило, многие, не зная, что будет дальше, предпочитают отказаться от данной услуги в первую очередь в целях экономии.

«Еще мы столкнулись с огромным количеством возвратов страховых полисов, так как поездки клиентов отменились. Мы обрабатывали до пяти тысяч обращений в неделю в наш кол-центр, мы помогли всем клиентам, кто пожелал аннулировать полис и вернуть 100% средств за них», — отметил Пичугин.

Количество купленных полисов и выручка компании сильно сократились, хотя продажи и не ушли в ноль. Многие туристы застряли на неопределённое время за границей, из-за чего им пришлось покупать страховые полисы, чтобы окончательно не остаться без какой-либо защиты. Помимо этого, некоторые жители страны, предвидя длительную изоляцию, специально уехали из России на карантин в другие страны, такие как Индонезия или Таиланд, и уже оттуда продлевали себе страховки.

Благодаря этому за время вынужденного простоя в компании удалось сохранить рабочие места и при этом не прибегать ни к одной из программ государственной помощи, впрочем, данную деятельность и не относили к числу пострадавших во время пандемии.

«Нам пришлось рассчитывать только на свои силы, с чем мы абсолютно успешно справились, хотя было очень непросто», — отметил бизнесмен.

Поначалу, как и многие предприниматели, в компании не верили, что вскоре их работа и размеренная жизнь так кардинально изменятся. Также никто до конца не мог поверить, что границы между странами закроют на столь длительный срок. Но с начала летнего сезона и ряда введенных послаблений появилась надежда, что временные трудности пройдут и вскоре удастся более-менее стабилизировать свое положение.

Справиться с трудностями

«Не могу сказать, что карантинные меры для нашего бизнеса закончились. Нет, конечно. И эти последствия мы будем ощущать еще как минимум до конца следующего года. Для нашего туристического бизнеса нужно, чтобы открыли границы. К, сожалению, наши путешественники не так много страхуются по России и покупают себе медицинские страховки, а рассчитывают на государственную медицинскую помощь в рамках ОМС, — говорит Максим Пичугин. — Мы в нашей компании никогда ничего не скрывали друг от друга, поэтому я сразу объявил в компании, что нас ждут тяжелые времена и нам нужно мобилизоваться. Все стали работать на износ».

Так, компания запустила три новых продукта: электронное страхование ОСАГО, страхование ипотеки и страхование от коронавирусной инфекции. Сейчас на подходе четвертый специальный продукт — туристическое страхование в Крыму.

Подсчитывать убытки пока рано, но коронавирус нанес довольно сильный удар по доходам. Для сравнения, в самом начале в Cherehapa за день сотнями фиксировались продажи, сейчас же два-три полиса в день — уже хорошо.

«Мы надеемся, что в августе откроют Турцию и страны СНГ, и народ поедет. Мы видим, какой рост продаж авиабилетов по России, и надеемся, что люди в эти страны тоже поедут. Также мы видим, что сезон отпусков перенесётся на осень», — пояснил Пичугин.

Но в каждой ситуации стоит искать и свои плюсы. Благодаря пандемии компании удалось найти новые ниши для привлечения клиентов. Кроме того, за три месяца жители России привыкли к онлайн-покупкам, что позволило развить это направление и страховщикам.

«Мы никак не могли предположить, что такое будет возможно, нам казалось, что мир глобален, и никто ничего не закроет, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Благодаря этому опыту мы поняли, что мир настолько хрупкий, что теперь мы будем формировать еще большую финансовую подушку и будем в дальнейшем еще тщательней следить за расходами».

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