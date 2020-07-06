Москва, , 17:46 — REGNUM Прогноз о падении ВВП РФ по итогам 2020 года на 6% выглядит реалистичным, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз Всемирного банка.

«Что касается прогноза в 6%, то он достаточно оптимистичен и основывается на анализе официальной российской статистики. Примерно такие же прогнозы делают и наши прогнозные органы. Реальный спад экономики России, конечно, будет больше. Поэтому 6% — это реалистичной прогноз, но следует понимать, что во многих ключевых сферах ситуация окажется хуже, поскольку никаких изменений в экономике нет, и стало быть, в ключевых отраслях продлится стагнация», — сказал Бузгалин.

Кроме того, он призвал не сбрасывать со счетов фактор мирового экономического кризиса, который «благодаря всеобщему государственному регулированию и сокращению финансовой активности, торговли и огромным вливаниям государства удалось отложить, но не предотвратить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк выпустил доклад в котором сказано, что ВВП России в 2020 году упадёт на 6%. А в 2021—2022 годах экономика страны будет восстанавливаться умеренными темпами.

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