Москва, , 17:20 — REGNUM В 2021 году могут ввести обязательную маркировку молочной продукции, заявил 6 июля статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Эксперимент стартовал летом 2019 года, на данный момент в нем принимают участие 3700 организаций. Пока стоит задача отладить бизнес-процессы.

Председатель совета директоров оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин отметил, что все затраты на эксперимент оператор национальной системы маркировки взял на себя. Уже сейчас удалось посчитать стоимость внедрения маркировки на единицу товара — 4 коп. Порядка 4 млрд рублей приходится на всю отрасль. «Для малых предприятий с объемом переработки до 10 тонн молока в сутки комплект оборудования обойдется от 15 до 35 тыс. рублей», — рассказал эксперт.

Напомним, что с 2016 года обязательной маркировке подлежат меховые изделия, с 2019 года — табачная продукция. 1 июля 2020 года вступил в силу закон об обязательной маркировке лекарств и обуви. На данный момент введутся эксперименты по внедрению подобных систем для легкой промышленности, парфюмерии, а также воды.